Порошенко заявив, що днями буде представлено кардинальну реформу сільської медицини

Президент України Петро Порошенко анонсує найближчим часом презентацію реформи сільської медицини.

Читайте такожРівень медичної допомоги в сільській місцевості є неприпустимим - Порошенко

Про це він заявив під час зустрічі з головними лікарями медичних закладів Харківської області, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, найближчими днями має бути презентована система кардинального реформування сільської медицини, що має забезпечити якісну медичну допомогу на селі.

Президент відзначив важливість імплементації цієї реформи і додав, що в цьому питанні розраховує на підтримку медиків.

Крім того, Порошенко наголосив, що найбільшою довірою українського народу користуються дві професії. За його словами, перша – це військові, бо підтримка української армії за соціологічними дослідженнями складає більше 60%.

«Друга професія, де рівень довіри більше 60% – це українські лікарі. Думаю, це демонстрація мудрості українського народу, який цінує те, наскільки важливо розвивати медичну галузь, берегти українського лікаря і дякувати за щоденне диво, рятуючи і повертаючи до життя українців. За це я вам надзвичайно вдячний», - наголосив президент.

Також глава держави подякував за допомогу українським воїнам.

«Хочу подякувати українським медикам, які врятували величезну кількість українських героїв. І це не просто військові медики. На Харкові, Дніпрі і Києві лежить головне навантаження із порятунку українських героїв», - наголосив Порошенко.

Він подякував медикам Слобожанщини за самовідданість, професіоналізм і кроки, які допомогли зберегти життя українських воїнів.

Президент також зазначив, що завдяки процесу децентралізації з’явилися бюджети розвитку, які надали можливості будувати, в тому числі, і лікарні.

Читайте такожПорошенко визнав, що отримати медичну допомогу в сільській місцевості майже неможливо

«Ми будемо закуповувати найновіше обладнання, будувати лікарні, робити усе можливе, щоб покращити якість медичних послуг», - наголосив президент. Він очікує, що Верховна Рада в найближчі місяці проголосує медичну реформу.

«Зараз, в перші місяці після відкриття роботи Верховної Ради, чекаю реформу освіти, пенсійну і медичну реформи», - сказав Порошенко.

Також глава держави нагадав, що медична реформа обговорювалася на Національній раді реформ та наголосив, що важливим є врахування позиції лікарів.