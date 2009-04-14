Стовбурові клітини можуть лікувати жіноче безпліддя

Китайські вчені довели, що яєчники самок ссавців мають стовбурові клітини гоноцити, здатні згодом давати нові яйцеклітини, придатні для зачаття потомства.

Відкриття, описане у статті в журналі Nature Cell Biology, може дати поштовх появі нових медичних методик лікування жіночого безпліддя.

Донедавна вважалося, що виробництво яйцеклітин - жіночих статевих клітин, закінчується ще до народження на світ, іншими словами дорослий жіночий організм має певну кількість яйцеклітин, які витрачаються впродовж життя.

Така конструкція жіночої репродуктивної системи є однією з причин безпліддя. Китайські вчені стверджують, що зуміли довести можливість створення нових яйцеклітин репродуктивної системою самок ссавців.

У своїх експериментах на мишах Цзи У та його колеги з Шанхайського університету Цзяо Тун зуміли виділити жіночі стовбурові клітини гоноцити з яєчників мишей п`ятиденного віку. Ознакою, за якою вчені відокремили цей тип клітин від інших, є наявність в них особливого білка, MVH, що зустрічається в статевих клітинах.

Виділивши цей тип клітин, учені помістили їх у живильне середовище, у якому вони продовжили своє зростання, розвиток і поділ.

Пізніше вчені пересадили ці клітини в організми мишей, попередньо позбавлених здатності давати потомство за допомогою хіміотерапії. На подив дослідників, через кілька днів після пересадки в яєчниках цих мишей виявилися цілком життєздатні яйцеклітини, які були здатні до запліднення.

Потомство, яке дали ці миші, мало гени зеленого флуоресцентного білка, які вчені навмисно ввели в гоноцити перед пересадкою, щоб мати стовідсоткову впевненість в тому, що саме пересадка стовбурових клітина повернула мишам здатність до репродукції.

Експерти, думку яких приводить New Scientist, погоджуються, що наступним кроком цієї роботи є дослідження механізму роботи виділених китайськими фахівцями клітин, їх ролі в роботі репродуктивної системи. Ймовірно, збої в їхній роботі і є причиною безпліддя.

Якщо репродуктивна система людини функціонує аналогічним чином, і жіночі яєчники містять стовбурові клітини гоноцити, їх можна було б використовувати для вирощування нових яйцеклітин у пробірці для відновлення репродуктивних функцій організму, вважають учені.

РИА Новости