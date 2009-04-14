Стовбурові клітини можуть лікувати жіноче безпліддя
Досліди китайських вчених
Китайські вчені довели, що яєчники самок ссавців мають стовбурові клітини гоноцити, здатні згодом давати нові яйцеклітини, придатні для зачаття потомства.
Відкриття, описане у статті в журналі Nature Cell Biology, може дати поштовх появі нових медичних методик лікування жіночого безпліддя.
Донедавна вважалося, що виробництво яйцеклітин - жіночих статевих клітин, закінчується ще до народження на світ, іншими словами дорослий жіночий організм має певну кількість яйцеклітин, які витрачаються впродовж життя.
Така конструкція жіночої репродуктивної системи є однією з причин безпліддя. Китайські вчені стверджують, що зуміли довести можливість створення нових яйцеклітин репродуктивної системою самок ссавців.
У своїх експериментах на мишах Цзи У та його колеги з Шанхайського університету Цзяо Тун зуміли виділити жіночі стовбурові клітини гоноцити з яєчників мишей п`ятиденного віку. Ознакою, за якою вчені відокремили цей тип клітин від інших, є наявність в них особливого білка, MVH, що зустрічається в статевих клітинах.
Виділивши цей тип клітин, учені помістили їх у живильне середовище, у якому вони продовжили своє зростання, розвиток і поділ.
Пізніше вчені пересадили ці клітини в організми мишей, попередньо позбавлених здатності давати потомство за допомогою хіміотерапії. На подив дослідників, через кілька днів після пересадки в яєчниках цих мишей виявилися цілком життєздатні яйцеклітини, які були здатні до запліднення.
Потомство, яке дали ці миші, мало гени зеленого флуоресцентного білка, які вчені навмисно ввели в гоноцити перед пересадкою, щоб мати стовідсоткову впевненість в тому, що саме пересадка стовбурових клітина повернула мишам здатність до репродукції.
Експерти, думку яких приводить New Scientist, погоджуються, що наступним кроком цієї роботи є дослідження механізму роботи виділених китайськими фахівцями клітин, їх ролі в роботі репродуктивної системи. Ймовірно, збої в їхній роботі і є причиною безпліддя.
Якщо репродуктивна система людини функціонує аналогічним чином, і жіночі яєчники містять стовбурові клітини гоноцити, їх можна було б використовувати для вирощування нових яйцеклітин у пробірці для відновлення репродуктивних функцій організму, вважають учені.