У Росії прогнозують зростання рівня психічних розладів

Керівник Державного наукового центру соціальної і судової психіатрії імені В. П.Сербського Тетяна Дмітрієва прогнозує зростання психічних розладів в Росії у зв`язку зі світовою фінансовою кризою.

"Ми повинні бути готові, що більше буде депресій, психічних розладів," - заявила вона на прес-конференції. Подібну ситуацію головний психіатр РФ вважає неминучою, виходячи з досвіду інших країн. Проте Дмітрієва вважає, що Росія знаходиться у вигіднішому положенні. "Росія увійшла до кризи з досвідом подолання", - заявила Тетяна Дмітрієва, маючи на увазі досвід кризи 90-х років. Вона уточнила, що "останні 4-5 років перед кризою значно знизилася психічна захворюваність". Цей період фахівець вважає достатньо сприятливим і стабільним. Таким чином, упевнена Дмітрієва, "Росія до кризи увійшла готовою до різних перипетій".

Головний психіатр запропонувала ряд рекомендацій як заходи по пом`якшенню удару від фінансової кризи. Перш за все, "надзвичайно важливо мати зайнятість", - підкреслила Дмітрієва. Вона вважає, що будь-яка людина, що стрес у зв`язку з кризою, повинна знайти собі заняття. Це не тільки трудова діяльність, це і допомога близьким, чіткий розпорядок дня, плани на майбутнє. Другим важливим чинником підтримки під час кризи Дмітрієва назвала сім`ю. Причому вона говорила про сім`ю не тільки в звичному сенсі цього слова. "Давайте моделювати сім`ю, створювати її", - закликала Дмітрієва, маючи на увазі спільність людей, їх небайдужість один до одного на роботі, вдома. Вона особливо підкреслила роль жінки в російському суспільстві в період кризи. Тетяна Дмітрієва закликала жінок підтримати чоловіків, на яких лягає основний тягар щодо заробітку грошей для сім`ї, психіатр також відмітила, що у ряді випадків жінка могла б "стати годувальницею" в сім`ї, якщо чоловік втратив роботу. Крім того, Дмітрієва порадила не забувати про фізичні навантаження. Вони також є варіантом виходу із стресу. "Фізичні навантаження можна прирівняти до прийому антидепресантів", - вважає фахівець.

www.med2.ru