Перебування на сонці - проти імунних розладів

Дефіцит вітаміну D зумовлює імунні розлади і запальні процеси, встановили лікарі Університету Міссурі. Раніше вчені вже доводили, що брак вітаміну негативно впливає на серцево-судинну функцію і підвищує ризик розвитку раку. Експерти зафіксували збільшення концентрації сироватки ТНФ-альфа, запального маркера, у здорових жінок, які відчували дефіцит вітаміну D. Одержані дані дозволяють пояснити роль вітаміну в профілактиці і лікуванні запальних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит.

Дослідження показало, що низький рівень вітаміну D заважає нормальній роботі імунітету і сприяє внутрішньому запаленню, яке, як правило, зустрічається тільки у людей з хронічними діагнозами типу ожиріння. Відмічено, що невелике зниження рівня вітаміну в організмі хворих людей посилює симптоми хвороби.

Американські медики переконують одержувати належні рівні корисної речовини з продуктами харчування /риба, молоко і апельсиновий сок/, але в основному за рахунок сонячного світла - головного джерела вітаміну D. Згідно рекомендаціям фахівців, щодня треба одержувати не меншого 1000 МО вітаміну D. З настанням весни і наближенням літа сонце служить легко доступним і безкоштовним джерелом вітаміну. Всього лише 10 хвилин дії сонячних променів три дні в тиждень на 25% відкритої шкіри дозволяє підтримувати оптимальну кількість вітаміну в організмі, говорять медики, але людям з темним кольором шкіри потрібно більше часу.

ami-tass.ru