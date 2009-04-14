В Україні зросла кількість зараженої донорської крові

У вчорашній селекторній нараді у Міністерстві охорони здоров`я взяли участь директори департаментів Мінздоров’я, начальники управлінь охорони здоров`я обласних і міських держадміністрацій, а також головлікарі станцій переливання крові. Під час наради заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець запропонував провести реорганізацію державної служби крові. Необхідність реформування він пояснив дуже великою кількістю спеціалізованих установ з переливання крові у країні. За словами чиновника, це призводить до нераціонального використання коштів, які виділяються на службу крові, і неможливості забезпечити інфекційну безпеку пацієнтів.

Учасники наради вирішили об`єднати регіональні установи з переливання крові в єдині центри. На думку головної лікарки Київського міського центру крові Людмили Заневської, яка брала участь у нараді, це дозволить підвищити інфекційну безпеку донорської крові. За її словами, останніми роками кількість донорів у країні постійно зростає, але при цьому збільшується і відсоток бракованої крові. «Люди просто приходять здавати кров і вже у центрі дізнаються, що хворі», - розповіла головлікар. При цьому Заневська не повідомила, наскільки зросла кількість зараженої крові у донорських пунктах. «Поки це секретна інформація», - заявила вона.

Ще один пункт реформи передбачає перепрофілювання малопотужних пунктів зі забору крові на базі лікувальних установ у відділи зберігання компонентів і препаратів крові. «Необхідно забезпечити кожному громадянину України доступ до банку крові у разі потреби», - пояснив заступник голови громадської ради при Мінздоров’я Андрій Гук. За його словами, зараз у більшості регіонів країни донорів доводиться шукати тоді, коли вже необхідна кров для переливання. «Нерідко доводиться відкладати навіть термінові операції. оскільки у середньому кожному пацієнту потрібно три-чотири донори», - зазначив Гук

Крім того, учасники наради вирішили створити науково-практичний центр крові при Мінздоров’я, відновити роботу центру інфекційної безпеки донорської крові при Інституті патології крові, забезпечивши його всім необхідним лабораторним устаткуванням, а також «укріпити матеріально-технічну базу установ з переливання крові». Втім, на думку Андрія Гука, для виконання цих завдань державі доведеться переглянути обсяги фінансування всієї служби крові. «Адже сучасної техніки і заводів з переробки крові на сьогодні в Україні взагалі немає», - пояснив Гук.

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