Ухвалено закон щодо захисту від іонізуючого випромінювання

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 353 народні депутати із 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Закон визначає повноваження Верховної Ради у сфері забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання. Також парламент отримав повноваження щодо затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність, встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій.