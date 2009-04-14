Дешеве спиртне провокує епідемію алкоголізму

Медичні працівники Великої Британії закликають уряд заборонити продаж дешевого алкоголю, оскільки на їхню думку дешеве спиртне погіршує епідемію алкогольного зловживання в країні. Опитування Національної служби охорони здоров`я виявив, що більшість лікарів і медсестер вважають зникнення дешевих спиртних напоїв з полиць магазинів найкращим способом вирішення проблеми пияцтва серед англійців.

Згідно з одержаними даними, 73% британських лікарів-наркологів упевнені в необхідності вживання термінових заходів в ціновій політиці продажів спиртного, а 81% переконані, що кількість алкоголіків скоротиться, якщо ціни на спиртне значно виростуть. Також 84% медпрацівників відзначили неефективність алкогольної політики уряду Великобританії.

Високі рівні зловживання спиртним серед неповнолітніх і в цілому по країні обходяться уряду щорічно в 2,7 млрд. фунтів. Медики пропонують подвоїти ціни на найпоширеніші напої - пиво і вино. Проведення соціальних кампаній і реклами про шкоду алкоголю недостатньо, щоб змінити ставлення громадян до надмірного споживання спиртного, упевнені фахівці. Крім того, було зафіксовано, що державне фінансування не встигає за темпами попиту на лікування від алкогольної залежності.

За останніми статистичними даними, близько 40% чоловіків і 25% жінок в Англії перевищують рекомендовану щоденну норму вживання алкоголю, тоді як школярі і молодь все частіше "налягають" на великі кількості газованих напоїв з низьким відсотком спирту. В цілому імовірно близько 10 млн. англійців захоплюються алкоголем в небезпечних для здоров`я кількостях.

ami-tass.ru