Причина низької тривалості життя - лікарські помилки

Російські фахівці підрахували: не менше третини діагнозів встановлюють неправильно. Низька тривалість життя в Росії, як виявилось, пояснюється зовсім не пияцтвом. На думку провідних учених-медиків, рання смертність росіян пояснюється перш за все численними... лікарськими помилками.

Вперше ця сенсаційна заява прозвучала у виступі головного терапевта країни Олександра Чучаліна на національному конгресі терапевтів «Новий курс: консолідація зусиль з охорони здоров`я нації». І на підтвердження цієї «новини» днями прозвучало повідомлення з Калінінграда. Дворічний малюк Артем Козлов помер: лікар сплутав менінгіт з вітрянкою.

У Інституті пульмонології Академії медичних наук підтвердили кошмарну статистику лікарських помилок. І повідомили: через них щорічно гине від 40 до 60 тисяч пацієнтів. Кожен третій «туберкульозний» діагноз ставлять зовсім не лікарі, а. патологоанатоми. Тобто справжня причина смерті з`ясовується тільки під час розтину. Це означає, що людину роками лікували невідомо від чого, на лікарів і ліки він витратив божевільні гроші, а потім все одно помер у розквіті років. І лише після цього з`ясовувалося: лікували його, на жаль, не від тієї хвороби.

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