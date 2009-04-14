Народилася дитина, зачата спермою, яка зберігалася 21 рік

У США народилася дитина, зачата за допомогою сперми, яка зберігалася 21 рік тому. Про народження дівчинки розповіли співробітники центру репродуктивної медицини в Північній Кароліні.

Батько дитини, 38-річний Кріс Бібліс (Chris Biblis) лікувався від лейкемії у віці 13-18 років. Він здав свою сперму в банк в 1987 році, коли йому було 16.

Через 20 років після одужання Кріс і його 33-річна дружина Мелоді зважилися на проведення екстракорпорального запліднення шляхом ін`єкції сперматозоїда в яйцеклітину.

Мелоді вдалося завагітніти після першого циклу процедур. У березні цього року вона народила здорову дівчинку, яку назвали Стелою.

medportal.ru