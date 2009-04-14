У Києві немає епідемії краснухи

У місті Києві за три місяці 2009 року зареєстровано 198 випадків краснухи, з них 66 – у дітей віком до 14 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Разом з тим у столичній мерії, коментуючи дані Київської міської санітарно-епідеміологічної служби щодо захворюваності на краснуху, заспокоюють, що епідемії в місті немає.

Зокрема, як зазначила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, впродовж квітня поточного року серед слухачів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ), які функціонує на базі КПІ, було зареєстровано 13 хворих на краснуху, 10 з яких проживають у гуртожитку.

«Всі захворілі – чоловіки, не щеплені проти краснухи. З числа хворих 6 осіб було госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні №4, чотири особи виїхали до рідних за межі Києва, ще троє хворих перебувають під наглядом дільничних лікарів за місцем постійного проживання», - підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За місцем проживання та навчання хворих було виявлено 205 контактних осіб, за якими забезпечується постійний медичний нагляд. Станом на сьогодні всі госпіталізовані виписані з лікарні. Нових випадків захворювання на краснуху серед контактних осіб не зареєстровано, запевняють в КМДА.