Учені пов'язали шизофренію з підвищеним ризиком діабету

За даними дослідження, проведеного в Медичному коледжі джорджії (США), у хворих шизофренією частіше виявляється діабет другого типу. У дослідженні брали участь 50 пацієнтів з шизофренією, у яких не було інших чинників ризику діабету, і 50 осіб як контрольна група.

У 16 відсотків хворих шизофренією був знайдений діабет або порушення толерантності до глюкози. Ознак діабету у кого-небудь з контрольної групи дослідники не виявили.

Брайан Киркпатрік (Brian Kirkpatrick) з Медичного коледжу Джорджії (США) і його колеги з Барселонского університету (Іспанія) і Університету Меріленда (США) проводили глюкозотолерантний тест у пацієнтів з шизофренією до початку лікування антипсихотичними препаратами, які викликають швидкий набір маси тіла, — один з чинників ризику діабету другого типу.

Доктор Киркпатрік заявив, що одержані в результаті дослідження дані указують на наявність загальних для шизофренії і діабету сприяючих чинників. Він додав, що такі чинники як недостатнє живлення плоду і маленька вага при народженні збільшують ризик розвитку цих захворювань.

За даними одного з проведених раніше досліджень, у людей, страждаючих шизофренією, метаболічний синдром (комплекс порушень обміну речовин, які збільшують ризик розвитку діабету) зустрічається майже в півтора рази частіше.

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