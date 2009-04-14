У Києві заборонили продавати дитяче харчування «Карапуз»

Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів заборонило реалізацію на території столиці дитячої каші ТМ «Карапуз». Зокрема, заборонено торгувати сумішшю «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком».

Про це повідомляється в розпорядженні Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів від 30 березня ц.р. №015, обнародуваному в «Голосі України».

За даними управління, при виробництві каші «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком» використовувалася пшенична мука, що заборонено ч.9. ст. 9 Закону «Про дитяче харчування».

Продукція під торговою маркою "Карапуз" виробляється на ТОВ «Південний консервний завод дитячого харчування» (Херсон).