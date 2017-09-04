До законопроекту про медичну реформу внесено 893 правки - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що протягом двох-трьох тижнів парламент прийме законопроект щодо реформування медицини.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що "ця осінь має пройти під знаком реформ", при цьому серед найважливіших - реформа освіти, реформа медицини, завершення судової реформи, пенсійна реформа і реформа парламенту.

Парубій наголосив, що всі законопроекти, які стосуються реформування, повинні бути розглянуті по повній процедурі, з розглядом усіх поправок, хоча такий підхід призведе до більш тривалого розгляду кожного із законопроектів.

Він зазначив, що на сьогодні до законопроекту про медичну реформу внесено 893 поправки.

"Зрозуміло, що кожна з реформ може забрати день чи навіть кілька днів для повноцінного розгляду всіх поправок", - сказав голова ВР.

Він додав, що сьогодні лунають пропозиції в четвер розглянути або медичну, або судову реформу. За словами Парубія, фракції і народні депутати повинні визначитися з цього питання.