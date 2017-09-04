Луценко заявила, що законопроект про сільську медицину зареєструють у ВР наприкінці вересня

Наприкінці вересня у Верховній Раді буде зареєстрований президентський законопроект про сільську медицину.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу представник президента у ВР Ірина Луценко.

За її словами, даний законопроект міститиме додаткові “гарантії забезпечення доступності якісної медицини населенню, яке проживає на сільській території”.

Як сказала Луценко, цим законопроектом буде запроваджено “поняття стандартних наповнень ФАПів”.

Вона наголосила, що президент України Петро Порошенко наполягає на якнайшвидшому ухваленні парламентом медичної реформи.