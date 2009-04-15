Інгалятор з шоколадом створили гарвардські вчені

Фахівці з Гарварду розробили пристрій, що дозволяє ласувати шоколадом, не набираючи при цьому зайвих кілограмів. Невеликий пластиковий інгалятор, начинений найдрібнішими частинками шоколаду, на думку творців, буде незамінний для людей, що сидять на дієтах.

Розробила новинку група британських учених під керівництвом Девіда Едвардс, проте масове виробництво "шоколадного вдиху" почалося у Франції. Едвардс вважає, що його винахід відповідає вимогам сучасних дієт: їсти часто і помалу.

"Що ж до самого шоколадного пристрою, то ми називаємо це затягуванням. Ця пристрасть обходитиметься любителям ласощів не дешевше, ніж та сама шкідлива звичка: 24 сигарети-патрони обійдуться в 52 долари", - розповідає Едвардс.

Найдрібніші частинки шоколаду не потраплять в легені, оскільки спеціально для цих цілей була розроблена особлива насадка, запевняють творці. Крім того, французька компанія-виробник "Шоколадного вдиху" - Le Laboratoire - планує в майбутньому розширити палітру смаків і запустити лінію нових патронів для інгалятора із смаком їжі, що подається в кращих французьких ресторанах, повідомляють в компанії.

LeWhif