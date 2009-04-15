Гормон стресу перешкоджає овуляції

Як заявляє дослідник з університету Атланти Сара Берга, в організмі у жінок, схильних до стресу, виділяться підвищений рівень речовини під назвою кортизол. Гормон блокує сигнали від мозку починати овуляцію. У серйозних випадках це може привести до аменореї - серйозного захворювання, коли в організмі взагалі не відбувається овуляція.

Як показали останні дослідження, проведені на мавпах, поєднання стресових ситуацій, дієти і фізичне навантаження сильно впливає на репродуктивну здатність жінок. Звичайно, і раніше було відомо, що стрес може негативно відбитися на стані жіночого організму, але саме у поєднанні з дієтами і надмірними фізичними навантаженнями він може завдати організму непоправного збитку.

Фахівці з наукового університету Ізраїлю розробили нову методику допомоги жінкам. Впродовж 10 місяців 93 жінки у віці 25-40 років з проблемами репродукції були піддані "сміхотерапії". Щодня протягом 10-15 хвилин їх смішили, і практично всі пацієнтки видужали. Багато інших фахівців з інших країн теж вирішили застосовувати дану методику для лікування безпліддя.

www.med2.ru