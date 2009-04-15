Українським пацієнтам призначають 45% зайвих ліків

За останні 4 місяці вітчизняні медикаменти подорожчали в 1,5 – 2 рази, імпортні майже в тричі. Щоб стабілізувати ситуацію, уряд вирішив зменшити перелік препаратів, ціна яких регулюється державою, і встановити на них для аптек 25% торговельної націнки.

Заступник директора Департаменту МОЗ України Костянтин Косяченко каже, що держава може регулювати лише життєво необхідні лікарські препарати, ціни на решту визначатиме ринок, інакше фармацевтичні підприємства можуть збанкрутувати: “Якщо запрацює запланований механізм, а це відшкодування вартості ліків, запровадження формулярної системи, введення страхової медицина, ліки стануть не лише дешевші, а й доступніші».

Директор державного фармакологічного центру Віктор Чумак вважає, що сьогодні потрібно визначитись, як пов’язати ціну на ліки з курсом долара. Адже у нас не було механізму, який би визначав наскільки економічно обґрунтовано змінювались розцінки на препарати. Тепер, згідно з постановою їх вираховуватимуть за певною формулою. Тих, хто її ігноруватиме, перевірятиме комісія контролю за цінами.

Оскільки сьогодні 45% призначених препаратів – зайві, лікарі їх виписують як додаток до основного списку, з цього року активно запроваджуватимуть систему формуляра. До нього входять затверджені державою ліки, які використовують при певному захворюванні. Пацієнт матиме право вимагати від лікаря не відхилятися від даного списку і не призначати непотрібні медикаменти.

За словами фахівців подальша доля лікарських препаратів залежатиме від економічної ситуації. Якщо вона стабілізується, ціни не зростатимуть, а закладені принципи запропонованої постанови навіть дозволять їх знизити.

ubr.ua