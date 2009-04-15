Позбавлення від целюліту за 9 хвилин

Що тільки не вигадають учені, щоб вселити жінкам надію на бездоганну красу. "Апельсинова кірка" і способи боротьби з нею стали справжньою притчею во язицех: методів боротьби з целюлітом на пальцях не перерахувати, але більшість з тих, що обіцяють помітний результат, вимагають величезних вкладень і довгого терпіння. Проте британська косметична компанія урочисто присягається позбавити своїх клієнтів від таких жертв.

9 хвилин - і целюліту як не бувало! Такі гучні обіцянки здаються мало не знущанням для мільйонів представниць прекрасної статі. Проте в Британії вже поступив у продаж новий диво-засіб - сироватка LegTone Serum від компанії Green Island Labs, яка заснована на регенеративних властивостях стовбурових клітин рослин, здатних, за заявою виробників, повернути до життя «утомлені» клітини шкіри.

Незалежні випробування, проведені цією компанією, показали, що вже за 9 хвилин після нанесення цього засобу зникає до 47% целюліту. Засіб містить стовбурові клітини зародків рослин і 23 рослинних олії, зокрема імбиру, розмарину і лимонної цедри. Регулярне використання сироватки допомагає клітинам регенеруватися природним чином.

Варто відзначити, що поява чергового багатообіцяючого крему спонукала багато фахівців до здорової критики. І дійсно, ще жоден експерт не погодився, що існує 100-процентний спосіб позбавити жінок від проклятих ямок на сідницях. І проте, учені зі всього світла випереджають один одного в оригінальності нових ідей.

newsland.ru