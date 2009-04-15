Шоколадно-вафельні цукерки небезпечні для здоров'я

Програма «Знак якості» досліджувала шоколадно-вафельні цукерки. Неприродно яскраві кольори начинки шоколадно-вафельних цукерок і різкий аромат свідчать про те, що кондитерська промисловість «дружить» з хімічною і не цурається штучних фарбників і ароматизаторів. Згідно діючих норм, якісні шоколадно-вафельні цукерки повинні бути покриті натуральною шоколадною глазур`ю, тобто майже натуральним шоколадом. А на виробництві її, як правило, готують на основі какао-порошку і кондитерського жиру. Ще в таких цукерках можуть бути замінники какао-масла. Всі змішують в різних пропорціях, і, як завіряють фахівці, навіть лабораторний аналіз не виявить присутності замінників. Надмірна кількість їх шкодить здоров`ю. При використанні замінників вміст какао-масла повинен бути не меншим 19%.

Для перевірки якості шоколадно-вафельних цукерок за допомогою споживачів вибрали п`ять торгових марок і розмістили їх в такому порядку:

Під номером 1 – «Гуллівер», ТМ «АВК»

Під номером 2 – «Шоколадні історії. Джек», ТМ «Конті»

Під номером 3 – «Міні-штучка», ТМ «Roshen»

Під номером 4 – «Гостинець від ведмедика», ТМ «Житомирські ласощі»

Під номером 5 – «Солодкий скарб», ТМ «Від щирого серця»

Сенсорний аналіз

Лише «Гуллівер» зміг одержати четвірку за органолептичними показниками. «Джек», «Міні-штучка» і «Солодкий скарб» одержали три бали. І незадовільна оцінка у «Гостинця від ведмедика», який, на жаль, автоматично вибуває з числа претендентів на перемогу в нашому марафоні за якість.

Результати народної дегустації

Народні дегустатори віддали перевагу цукеркам під назвою «Солодкий скарб» - 5 балів. Далі з великим відривом йдуть «Гуллівер» від «АВК», «Джек» від «Конті» і «Міні-штучки» від «Roshеn» – вони одержали по чотири бали. І знову закриває список «Гостинець від ведмедика» від «Жітомірських ласощів» – три бали.

Результати технічного випробування

За наслідками физико-хімічного аналізу встановлено, що якість кондитерської глазурі у марок «АВК» і «Roshen» не відповідає нормам, тому оцінку їм понижено на один бал.

Враховуючи результати тестування на вміст трансжирів, програма «Знак якості» знижує оцінки всім зразкам вафельно-шоколадних цукерок, окрім «Міні-штучки», у якої найменша частина трансжирів. «Солодкий скарб» втрачають аж два бали через значний змісту трансизомеров – майже 22%!

За підсумками трьох експертиз переможця за якість немає.

ТМ «АВК» – оцінка «добре»

ТМ «Конті» – оцінка «добре»

ТМ «Roshen» – оцінка «добре»

ТМ «Житомирські ласощі» - оцінка «задовільно»

ТМ «Від щирого серця» - оцінка «добре».

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