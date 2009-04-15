Дитячу епілепсію лікують за допомогою жирної їжі

Багатий рослинними жирами раціон харчування може допомогти дітям-епілептикам, встановили педіатри Медичного коледжу Вісконсіна і дитячої лікарні Вісконсіна /США/. Лікарі ретельно проаналізували харчування, вміст вітамінів і мінералів в продуктах і процеси метаболізму серед 43 юних пацієнтів з епілепсією у віці від одного року до 15 років. Фахівці прописали дітям кетогенну дієту - раціон харчування з низьким вмістом вуглеводів, але збагачений жирами. Спостереження протягом чотирьох років показали, що кетогенна дієта дозволила скоротити випадки епілептичних припадків на 90 відсотків більш ніж у половини дітей. Мозкова активність юних пацієнтів, заміряна за допомогою електроенцефалограми, також істотно покращала.

Проте терапевти попереджають, що перш ніж вносити зміни в раціон, необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки неправильне дотримання такої дієти може привести до порушення росту і розвитку дитини. Під час дієти необхідно ретельно контролювати і підтримувати стабільну кількість калорій в їжі. Крім того, треба щомісячно перевіряти роботу метаболізму в дитячому організмі, вести докладний щоденник про дієту і симптоми епілепсії, спостерігати за ростом і вагою і своєчасно виявляти побічні ефекти /например, нудота або надмірна сонливість, які можуть указувати на збої в метаболічній функции/.

ami-tass.ru