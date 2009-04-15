Чисельність людей на Землі необхідно регулювати

Сер Девід Аттенборо, відомий британський натураліст і телеведучий, став членом фонду Optimum Population, який закликає регулювати чисельність людей на планеті.

Про це повідомляється на сайті організації.

Вчений також є автором фільмів про живу природу. За словами Аттенборо, темпи зростання людської популяції лякають і загрожують безпеці дикої природи.

"Основний вплив на екологію мають не технологічні досягнення людства, а збільшення чисельності людей як таке. Тим більше, що в XX столітті воно набуло вибухонебезпечного характеру", - стверджує сер Девід.

Фонд Optimum Population створено у Великобританії в 1991 році. Його активісти вважають, що для безпеки планети чисельність людської популяції, наприклад, у Великій Британії має скорочуватися не менш ніж на 0,25% на рік. Одне із гасел фонду - Зупиніться на двох - закликає пари не заводити більше двох дітей.

Представники фонду також стверджують, що уряди навмисно приховують інформацію про те, що зростання популяцій призведе до згубних наслідків для Землі.

Lenta.ru