Сон прочищає мозок

Відчуття тяжкості в голові і затуманення свідомості у людини, що не виспалася, виникає невипадково. Досліди на мушках-дрозофілах, проведені групою дослідників з університету Вісконсіна-Медісона (University of Wisconsin-Madison), показали: сон допомагає мозку позбавитися всього зайвого, в буквальному розумінні зчищаючи з нейронних з`єднань непотрібні білки.

Учені виявили, що рівень протеїнів, які допомагають передавати інформацію через синапси (місця з`єднання між двома нейронами), під час сну зменшується приблизно на 30-40%. Таким чином мозок ніби позбавляється від непотрібної інформації, щоб мати можливість наступного дня "записати" нову.

Такі результати були отримані в досліді з дрозофілами. Щоб мушки не спали, їх помістили на спеціальні "тарілки" (в цілому десять штук, на кожній з яких знаходилося 32 комахи). Тарілки через певні проміжки часу трясла спеціально розроблена механічна "рука", не даючи мушкам засинати.

Через 24 години учені розтинали і досліджували мозок комах. Виявилось, у тих з них, що тривалий час залишалися без сну, в основних відділах мозку був виявлений білок BRP і ще чотири компоненти, які накопичуються протягом "дня". (Дослідження проводилися за допомогою конфокальної мікроскопії (confocal microscopy) і особливих антитіл.)

Частина учених сходяться на думці, що таке нашарування (посилення/зміцнення зв`язків протягом дня) гальмує роботу мозку, примушуючи його витрачати більше енергії на обробку інформації. Адже чим більші синапси, тим більше їм необхідно місця і поживних речовин.

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