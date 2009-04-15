Раціон для курців

Корисний для здоров`я курців раціон харчування розробили фінські учені. Його складові підібрані з урахуванням результатів тринадцятирічного дослідження, в якому брали участь більше двадцяти шести з половиною тисяч осіб. Інформує «rosinvest.com».

Згідно з одержаними даними, продукти із змістом великої кількості магнію, такі як, цільні злаки і овочі, допомагають понизити шкоду, яку наносять курці своєму організму.

Доведено, що щоденне вживання близько п`ятисот вісімдесяти дев`яти міліграм магнію знижує ризик порушення мозкового кровообігу і крововиливу в мозок на п`ятнадцять відсотків.

Учені рекомендують курцям включити в свій регулярний раціон також багаті магнієм чорні боби, брокколі, рибу палтус, сирий арахіс, шпинат і устриці.

newsland.ru