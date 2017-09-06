У Хмельницькому зафіксовано випадок захворювання на правець у 7-річної дитини - МОЗ

У Хмельницькому зафіксовано випадок захворювання на правець у 7-річної дитини.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, дитина не була щеплена проти правцю.

Батьки розповіли, що їхня донька поранилася минулого четверга, але вони не звернулися до лікарів і надали першу допомогу самостійно. В міську лікарню її привезли лише в понеділок в обід, коли почали виявлятися симптоми правцю. Профілактичне щеплення після травми також проведене не було.

У МОЗ наголосили, що там мають достатню кількість людського протиправцевого імуноглобуліну європейського виробництва, який рекомендований для лікування правцю основними міжнародними протоколами, має прекваліфікацію ВООЗ і GMP. Потрібну кількість імуноглобуліну було направлено у Хмельницький, лікарів і батьків повідомлено.

Також у МОЗ підкреслили, що не рекомендують використовувати препарати російського виробництва, надто імунобіологічні. Препарати не є зареєстрованими в Україні, не мають жодного міжнародного сертифікату якості, а також через відсутність офіційної дистрибуції в країні вони завозяться протизаконно, тож немає ніякої гарантії щодо дотримання холодового ланцюга.

У відомстві закликають робити щеплення дітям, а дорослим ревакцинуватися проти правця кожні десять років.