Тривале неробство шкодить психіці

Тривале "нічогонероблення" – відсутність на роботі унаслідок хвороби або в умовах безробіття, приводить до серйозного стресу і часто передує втраті соціальних контактів і психічним проблемам. До такого висновку прийшли експерти Університету Карлстада /Швеція/.

Вимушений відпочинок від роботи пов`язаний з погіршенням взаємин з працедавцем, колегами, друзями і близькими і сприяє розвитку розладів психіки, говорять психологи. На їх думку, довгострокова відсутність на роботі поступово емоційно спустошує людину. Для багатьох робота є важливою частиною соціального життя і її втрата може негативно позначитися на психічному благополуччі.

Дослідники підкреслюють, що результати огляду стосуються і безробітних, а значить особливо актуальні сьогодні, коли багато людей вимушені йти у відпустку через економічні складнощі. Таким чином проблеми ринку праці перетворюються на проблеми суспільної охорони здоров`я.

newsland.ru