Кабмін не призначатиме Шолойко державним секретарем МОЗ через її зв’язки з фармбізнесом

Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення не призначати Наталію Шолойко державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України та оголосити новий конкурс на цю посаду.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, відповідно до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції” Секретаріатом Кабінету міністрів України було проведено спеціальну перевірку Наталії Шолойко через Національне агентство державної служби.

За результатами зазначеної перевірки ДФС встановлено факт надання останньою недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Зокрема, виявлено розбіжності в інформації про загальну суму сукупного доходу Шолойко та членів її сім’ї – декларантом зазначені менші суми доходів.

Також згідно роз’яснень НАЗК у разі призначення Наталії Шолойко на посаду Державного секретаря МОЗ в неї може виникнути «суперечність між її приватним інтересом та службовими повноваженнями».

У МОЗ наголосили, що було ухвалене рішення переоголосити конкурс на посаду держсекретаря МОЗ.

*** У грудні 2016 комісія з державної служби обрала Наталію Шолойко на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров’я. Проти цього призначення виступили ряд громадських організацій, звинувативши Шолойко в конфлікті інтересів: уся її сім’я пов’язана з фармацевтичним бізнесом.

Її чоловік Олександр Хейломський – співзасновник фірми "Рідан" та заступник голови правління ПрАТ "Індар", що спеціалізується на виробництві генно-інженерних інсулінів.

У 2012-2015 рр. ПрАТ "Індар" фігурував у кримінальному провадженні СБУ щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах на суму близько 500 млн грн.

Донька кандидатки Тетяна Хейломська очолює фірму "МВВ Інструментс", яка відома поставками медичного обладнання для ПрАТ "Індар" за завищеними цінами. Співвласником цієї фірми є свекор Шолойко – Борис Хейломський.

Окрім того, два місяці до обрання її головним претендентом на посаду державного секретаря МОЗ Наталія Шолойко проходила конкурс на голову Держлікслужби, де "забула" вказати в декларації, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі. Тоді кандидатуру пані Шолойко було відхилено саме через те, що вона приховала цю інформацію від конкурсної комісії.

У відкритому зверненні до Кабінету міністрів ГО "Центр протидії корупції", Transparency International Ukraine та БФ "Пацієнти України" вказують на конфлікт інтересів та зв’язок Шолойко з фармацевтичною індустрією.