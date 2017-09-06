В Україні за допомогою США створять систему психологічної допомоги бійцям АТО, визволеним з полону

Представники Об'єднаного агентства по відновленню персоналу збройних сил США допоможуть створити в Україні цілісну міжвідомчу систему психологічного супроводу військовослужбовців, які перебували в заручниках, в полоні, пережили тортури.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, про це у вівторок, 5 вересня, заявила заступник директора Об’єднаного агентства з відновлення персоналу ЗС США Барбара Тренкер під час візиту до 27-ої окремої бригади Національної гвардії України, де стартував дводенний навчальний тренінг для військових психологів структур сектору безпеки та оборони України.

«Відновлення і порятунок людей - це дуже важлива місія. Я рада, що протягом кількох найближчих днів, ми працюватимемо в Україні над питаннями реінтеграції таких осіб, які були в полоні, пройшли примусову ізоляцію або зазнали тортур. І ми раді, що у нас є перспектива партнерської співпраці в майбутньому з українською стороною… Ми дуже сподіваємось, що зможемо допомогти Україні розбудувати систему реінтеграції персоналу, як військового, так і службовців, які працюють в цій сфері», - сказала вона.

За словами Тренкер, реінтеграція та повернення до виконання обов’язків військовослужбовців, які перебували в полоні, є вкрай важливим процесом, що вимагає особливої уваги зі сторони керівництва держави. Вона зазначила, що в США це завдання є одним із першочергових.