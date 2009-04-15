Україна вперше братиме участь у Європейському тижні імунізації “Запобігти. Захистити. Вакцинувати”, що пройде з 20 по 26 квітня цього року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО.

За її словами, за останні 10 років в Україні вперше знизилися рівні імунізації дітей - нижче 95%, відтак нині маємо високий відсоток показників дитячої смертності.

“На жаль, ми повторюємо шлях початку 90-х років, коли спостерігався спалах дифтерії. До нього спричинила зокрема і антивакцинальна кампанія, що проходила на етапі зламу СРСР. Тоді охоплення щепленням по деяких регіонах впало до 40-50%. Відтак ми втратили багато життів, і до сьогодні ми відчуваємо наслідки тієї кампанії, бо маємо високі показники смертності – кожна четверта дитина гине від цього захворювання”, – відзначила Р.МОЇСЕЄНКО.

Вона вкотре наголосила, що у медицині не існує якісного, доступнішого та ефективнішого захисту від інфекційних хвороб, ніж імунізація.

Водночас Р.МОЇСЕЄНКО спростувала чутки, що поширюють противники вакцинації, щодо застосування силових методів примусу щеплення.

“Законом України не передбачено жодних силових методів, жоден лікар не застосовуватиме їх. Завдання медиків – інформувати людей про безпеку, економічну ефективність імунізації, яка захищає людей, і, насамперед, дітей від інфекційних захворювань, які призводять до інвалідизації та смертей”, – наголосила вона.

Європейський тиждень імунізації (ЄТІ) являє собою ініціативу, спрямовану на підвищення рівня інформованості та знань про керовані інфекції, переваги імунізації. Його метою є підвищити рівень інформованості про вакцинацію та про необхідність та право кожної дитини на захист проти інфекційних хвороб.

З 20 по 26 квітня 2009 р. Україна вперше долучиться до Європейського тижня імунізації, який було започатковано в 2005 році в дев’яти країнах. У 2007 році в Тижні імунізації взяли участь близько 20 країн регіону. У 2008 році 32 із 53 держав-членів Європейського регіону ВООЗ взяли участь в Європейському тижні імунізації.

З метою забезпечення здорового старту життя кожної дитини, безпеки життєдіяльності населення, підвищення обізнаності громадськості про імунопрофілактику, наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено план заходів до Європейського тижня імунізації. Серед іншого передбачено організацію в медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації низки навчальних семінарів щодо популяризації щеплень, публікацію в ЗМІ інформаційних матеріалів, присвячених порівняльному аналізу переваг та загроз вакцинопрофілактики, проведення тематичних “круглих столів” тощо.