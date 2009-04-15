Порядок маркування ГМО-продукції може не набути чинності

Порядок маркірування ГМО-продукції може не набути чинності з 1 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні в розмові з журналістами перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО.

За її словами, в листопаді 2008 року в Україні був прийнятий державний стандарт, відповідно до якого всі продукти харчування, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), повинні маркіруватися. Цей державний стандарт може набути чинності лише після затвердження постановою Кабінету міністрів порядку маркірування.

«Цей порядок маркірування може бути затверджений Кабміном лише за однієї умови – коли всі відповідальні установи і відомства його завізують. На сьогодні лише Міністерство юстиції України не завізувало його і відмовляється підтримати цей порядок маркірування», – повідомила Т.ТИМОЧКО. При цьому вона додала, що постанова Кабміну, котра йде на узгодження, збирає 32 візи, тобто, 31 установа вже підтримало його.

За словами Т.ТИМОЧКО, причиною непідписання Мінюстом цього порядку може бути, зокрема, лобіювання інтересів транснаціональних корпорацій, оскільки, на думку експерта, сьогодні немає жодної законної підстави для того, щоб Мінюст цей документ не завізував.

«У Законі «Про дитяче харчування» йдеться про те, що продукти дитячого харчування не можуть містити генетично модифіковані організми. У Законі «Про захист прав споживачів» йдеться про обов`язкове маркірування продуктів дитячого харчування. І вже вийшов указ Президента, який затвердив рішення РНБО, де чітко сказано про маркірування продуктів харчування, що містять ГМО. На сьогодні немає ніяких підстав, через які Мінюст міг би відмовитися візувати постанову про затвердження порядку маркірування”, – сказала Т.ТИМОЧКО.

Вона також повідомила, що Всеукраїнська екологічна ліга проводитиме роботу для швидшого підписання порядку маркірування продукції.

Крім того, за словами Т.ТИМОЧКО, зараз в Адміністративному кодексі не передбачена відповідальність за порушення щодо ГМО. Ліга має намір внести зміни до Адміністративного кодексу, якими буде передбачена відповідальність за порушення порядку маркірування продуктів харчування на предмет вмісту в них ГМО. Проте яким має бути розмір штрафу за ці порушення, вона не повідомила.

Т.ТИМОЧКО додала, що вже доведено негативний вплив продуктів, що містять ГМО, на організм людини. «Це серйозні ризики – від алергій і т.д., і зрештою це може вплинути на наступні покоління через репродуктивну функцію. Дослідження на тваринах це підтверджують", – повідомила вона.