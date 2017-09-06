Цього року в Україні зареєстровано 8 випадків захворювання на правець.

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Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я, інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.

Ризики смерті від цього захворювання дуже високі - при перших симптомах негайно звертайтеся до лікаря.

Єдиний спосіб захистися від правцю – вакцинація.

Дітям необхідно отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібн поновлювати щеплення від правцю кожні 10 років.

***Правець - це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Від людини до людини це захворювання не передається. Симптоми правцю - стиснення щелеп, м'язові спазми - часто в шлунку, болісне напруження у всьому тілі, проблеми з ковтанням, "витріщання” очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття, неконтрольоване/мимовільне скорочення тощо. Ускладнення, які може викликати правець - закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії), розвиток пневмонії, легенева інфекція.

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Правець може призвести до смерті.

Симптоми можуть з’явитися з 3 по 21 день після зараження. При появі перших симптомів, негайно звертайтеся до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правцю досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Імунітет після захворювання швидко минає і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна навіть якщо ви хворіли.