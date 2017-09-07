У МОЗ обіцяють, що бланки лікарняних доставлять у регіони вже найближчими днями

Бланки листків тимчасової непрацезданості доставлять у регіони вже найближчими днями, повідомили у МОЗ.

Читайте такожКабмін не призначатиме Шолойко державним секретарем МОЗ через її зв’язки з фармбізнесомЗ 22 серпня бланки листків тимчасової непрацездатності, закуплені у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2017 рік, поставляються в регіони.

Відправка уже відбулася в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Київську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Чернівецьку та Чернігівську область та місто Київ.

Поставка бланків в інші регіони пройде найближчими днями.

Після цього відбудеться розподіл бланків листків тимчасової непрацездатності в медичні заклади структурними підрозділами охорони здоров’я на місцях.

У серпні МОЗ уклало договір про закупівлю 7 691 424 листків тимчасової непрацездатності на суму 2 768 912,64 гривень з переможцем торгів ДП Поліграфічний комбінат «Зоря».