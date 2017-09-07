

МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, КМДА, лікарів, суб’єктів фармацевтичного ринку – учасників програми «Доступні ліки» з інформацією про те, що у реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, внесено зміни.

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Наказом МОЗ від 4 вересня 2017 р. № 1046 внесено зміни до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, станом на 26 липня 2017 р., затвердженого наказом МОЗ України від 26 липня 2017 р. № 856 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2017 року № 875).

Зокрема, з Реєстру виключено позицію № 176: Беклазон-Еко (аерозоль для інгаляцій, 250 мкг/дозу у балончиках по 200 доз з інгаляційним пристроєм у коробці, реєстраційний № UA/5384/01/02) виробництва Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А Айвекс Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія.

Препарат виключено з Реєстру відповідно до підпункту 3 пункту 11 Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», на підставі заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тева Україна» від 11 серпня 2017 року.

На сьогодні Реєстр містить 198 торгових назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.