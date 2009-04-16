Чому в Фінляндії відмовилися від памперсів?

Підростаюче покоління фіннів з найніжнішого віку усвідомлює важливість екологічних проблем буквально кожною клітинкою свого тіла. У країні Суомі вирішено зробити більш екологічними так звані "материнські упаковки" - набори для новонароджених, які батьки можуть одержати від держави безкоштовно. У цей подарунок входить звичайне дитяче "придане" - одяг, пелюшки, брязкальця, аптечка і т.д. Якщо раніше такий набір матері одержували безпосередньо в пологовому будинку, то тепер можуть замовити його також по інтернету.

Фахівці державної системи медичного страхування KELA оголосили, що з цього року при складанні "материнського набору" екологічний чинник враховуватиметься як ніколи. Наприклад, в комплекті більше немає жодного одноразового памперса - відомо, що ці "аксесуари", так кохані багатьма батьками за зручність у використанні, є одним з серйозних забруднювачів навколишнього середовища, оскільки не підлягають ніякій утилізації, і у величезних кількостях щодня поповнюють звалища. Класичні багаторазові пелюшки у Фінляндії називають тепер "екологічною альтернативою": як всім відомо, їх можна прати, тим самим сприяючи збереженню природи. До проблеми памперсів, як і інших відходів, пов`язаних з доглядом за новонародженими, фінни відносяться більш ніж серйозно: для проведення роз`яснювальної роботи по ним при Міжмуніципальних комісіях діють "батьківські комітети", на засіданнях яких серйозно настроєні батьки-активісти обмінюються досвідом скорочення відходів в побуті. У будь-якій такій комісії неодмінно є спеціальна брошура про пелюшки, що докладно розповідає про переваги багаторазових пелюшок і підгузників перед одноразовими.

likar.info