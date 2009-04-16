Американські лікарі знайшли зв`язок між надмірною масою тіла і високим ризиком захворюваності на періодонтіт – запалення ясен. Стоматологи Гарвардського університету і Університету Пуерто-Ріко спостерігали протягом 16 років за здоров`ям майже 37 тис. осіб, звертаючи особливу увагу на здоров`я порожнини рота і показники ваги. Враховуючи чинники віку, споживання фруктів і овочів, наявність цукрового діабету, звички куріння і фізичної активності, асоціація між надмірною вагою і періодонтітом залишалася найбільш сильною. Ожиріння на 25-29% підвищувало вірогідність розвитку запальних процесів в зубній тканині і яснах, підрахували медики.

Дослідники вперше довели, що зайві кілограми сприяють захворюванням ясен. Імовірно надмірний індекс маси тіла активує внутрішнє запалення в організмі і приводить до збільшення числа бактерій в порожнині рота.

ami-tass.ru