Співробітники Університетського коледжу Лондона випробували нові ліки від хвороби Альцгеймера і знайшли результати тестів дуже багатообіцяючими.

Експеримент на 5 хворих показав, що в результаті прийому препарату впродовж трьох місяців в їх мозку зник білок SAP, що бере участь в розвитку захворювання. На думку лікарів, цей білок захищає амілоїдні бляшки від розпізнавання імунною системою.

Фінансову підтримку дослідження подав британський добродійний Фонд досліджень хвороби Альцгеймера. Представники організації говорять, що результати тестування нових ліків вселяють оптимізм, проте стверджувати, що воно здатне видаляти білок SAP з мозку хворих, поки рано. Щоб упевнитися в цьому, буде потрібно провести ряд масштабних клінічних досліджень.

Нагадаємо, що в лютому дослідники з Йельского університету (США) знайшли пояснення тому, чому виникає хвороба Альцгеймера. Учені виявили, що клітинні білки пріони активізують процес, в результаті якого бета-амілоїдні пептиди утворюють бляшки в мозку і погіршують розумові здібності людини.

А в березні співробітниками Медичної школи при Пенсільванському університеті (США) був представлений новий метод тестування пацієнтів, який дозволяє виявляти хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях, ще до виникнення перших симптомів недуги. Тест передбачає вимірювання рівня бета-амілоїдного білка і тау-протеїну в цереброспінальній рідині (лікворі), тобто пошук біомаркерів захворювання.

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