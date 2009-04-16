Чим загрожує "кремлівська дієта"

Завжди вважалося, що занадто калорійна, жирна та солодка їжа сприяє розвитку діабету 2 типу, так званого вікового. Однак останні дослідження показали, що точно так само може закінчитися і захоплення білковими продуктами – основою модної "кремлівської" дієти.

Діабет типу 2 розвивається з віком через переїдання, ожиріння та брак руху. Клітини втрачають чутливість до інсуліну - гормону, який розщеплює глюкозу. Вважалося, що жир захоплює частину інсуліну, підвищуючи рівень цукру в крові. На початковому етапі хвороби лікарі рекомендують різко знизити споживання жирів і вуглеводів - солодкого та мучного. А білок, навпаки, не відкладається "про запас", як жир, білковою їжею швидше наїдаєшся, що важливо для діабетиків. Білки, тобто м`ясо, риба, горіхи, соя, нежирні молочні продукти, в "чорний" список не входили.

Але ось доктор Кріс Ньюгард з центру харчування та метаболізму імені Сари Стедман (США) і його колеги звернули увагу на те, що білкові продукти багаті поліпептідами BCAA, що складаються з амінокислот лейціна, пише журнал Cell Metabolism. А ці самі ВСАА пригнічують активність клітин по розщепленню глюкози. Так що, якщо ви схильні до повноти і у вас в роду є діабетики, тричі подумайте, перш ніж сісти на "кремлівську" дієту, що складається в основному з білкових продуктів.

newsland.ru