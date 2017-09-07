ЮНІСЕФ поставив в Україну 97% вакцин, закуплених за кошти держбюджету 2016 року.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, ЮНІСЕФ продовжить закуповувати вакцини і за кошти бюджету 2017 року.

У відомстві підкреслили, що усі вакцини безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ – найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров’я у світі.

Закуплені вакцини міністерство передає департаментам охорони здоров'я областей, а ті в свою чергу – державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно, наголосили у МОЗ.

Станом на 1 серпня 2017 року в Україні наявні 811 тисяч вакцин від дифтерії та правця, 120 тисяч ін'єкційної та 1,9 мільйонів оральної вакцини від поліомієліту, 1,7 млн доз вакцини АКДП для профілактики дифтерії, правця та кашлюка, абсорбованої з цільноклітинним кашлюковим компонентом та 2 тисяч вакцини Пентаксим, 690 тисяч доз вакцини КПК (кір, краснуха, паротит) та ще 583 тисяч доз цієї вакцини поставили в Україну 29 серпня 2017 року. Також у регіонах наявні 1,4 млн доз вакцин від гепатиту В, 99 тисяч доз – від гемофілії, 29 тисяч – від сказу та 800 тисяч доз вакцин БЦЖ. Усі ці вакцини наявні в регіонах України, окрім ін'єкційної вакцини для профілактики поліомієліту, яка закінчилася у 5 регіонах через неправильно сформований запит на закупівлю цих вакцин.

Також МОЗ дозамовило ЮНІСЕФ вакцини, яких не вистачає, за кошти, збережені на закупівлях.

"Зважаючи на тривалий цикл виробництва (18-24 місяців), а також дефіцит цих вакцин на світовому ринку, їх поява може зайняти певний час. Проте ЮНІСЕФ поставив закупівлю цієї вакцини для України у пріоритет", - завірили у відомстві.

У МОЗ закликають лікарів вакцинувати пацієнтів, а батьків вакцинувати дітей відповідно до календаря імунізації.

"Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, зверніться за консультацією до лікаря. Крім того, просимо лікарів за жодних обставин не видавати "липових" довідок про щеплення. Покладаємося на вашу відповідальність та професіоналізм. Послуговуйтеся здобутками доказової медицини – щеплення єдиний дієвий спосіб захистити вашу дитину від небезпечних інфекційних хвороб. Особливо зараз, коли в Україні реєструється такі небезпечні хвороби, як кір, кашлюк чи правець", - наголосили у МОЗ.