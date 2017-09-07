Українці страждають через інфекційні хвороби, про які давно забуто у розвинених країнах світу - МОЗ

Українці страждають через інфекційні хвороби, про які давно забуто у розвинених країнах світу.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, останніми роками рівень імунізації в Україні впав до неприйнятно низького рівня.

До цього призвела як нестача вакцин у 2009 – 2015 роках, так і антинаукові небезпечні міфи та свідчення, не підтверджені доказовою медициною, що поширювалися в Україні з 2008 року і підірвали довіру до вакцинації у суспільстві, вважають у відомстві.

"Як наслідок – українці страждають від хвороб, про які давно вже забули в інших країнах світу. Лише за перші 7 місяців 2017 року 1386 людей захворіло на кір, 1340 – захворіли на кашлюк, 185 – епідемічний паротит, 895 – гепатит В, 17 – гемофільну інфекцію, 122 – краснуху та 5 – правець. Цих хвороб можна було б уникнути завдяки щепленням. Вакцинація захищає організм від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби й виникненню ускладнень та летальних випадків", - повідомили у МОЗ.

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За даними ЮНІСЕФ, в Україні сьогодні 74% батьків підтримують вакцинацію порівняно з 41% 2014 року. "При цьому, великий вплив на рішення батьків щодо вакцинації мають дільничні педіатри та сімейні лікарі. Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, їхню думку враховують 72% батьків, а 56% вважають вирішальною. Проте близько 50% відмовляються від щеплень за порадою батьків, друзів та сусідів. 16% відмов відбуваються за порадою самих медичних працівників. До того ж, 52% медичних працівників стикалися з фальшуванням довідок про щеплення", - наголосили у МОЗ.