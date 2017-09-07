У 2016 році в Україні проти кашлюку, дифтерії та правця було вакциновано менш як 50% дітей - ЮНІСЕФ

У 2016 році В Україні проти кашлюку, дифтерії і правця було вакциновано менше 50% дітей.

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Про це повідомили УНІАН у МОЗ, посилаючись на дані ЮНІСЕФ.

У відомстві наголосили, що за перші 8 місяців 2017 року в Україні рівень охоплення щепленнями підвищився, проте все одно є недостатнім, щоб захистити суспільство від небезпечних хвороб.

"Станом на початок серпня цього року, більш як 29% дітей до 1 року були захищені від кашлюку, дифтерії та правця вакциною АКДП. На аналогічний період минулого року ця цифра становила лише 2%, а у 2015 році – 20%.

Покращилися показники охоплення іншими вакцинами. Зокрема, серед дітей віком до 1 року, на початок серпня 2017 року майже 47% були щеплені проти туберкульозу (13% - на початок серпня 2016 та 29% – 2015), майже 42% - проти гепатиту В (9% - на початок серпня 2016 та 15% – 2015), 56% - проти кору, паротиту та краснухи (38% - на початок серпня 2016 та 44% – 2015)", - поінформували у МОЗ.

За перші 7 місяців 2017 року 29% дітей до 1 року вакцинували від поліомієліту. За цей самий період у 2015 році вакцинували 17% дітей, а у 2016 – 40%, що пов'язано із проведенням турової додаткової імунізації, наголосили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, через нестачу вакцин та антинаукові небезпечні міфи щодо щеплень багато українців страждають через інфекційні хвороби, про які давно забуто у розвинених країнах світу.