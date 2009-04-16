5 маленьких кроків до великого здоров'я

Ця стаття про невеликі кроки до здоров`я, які породжують великі результати. Дотримуючись їх, ви зможете залишатися в прекрасній формі.

КРОК № 1: У РЕСТОРАНІ ЗАМОВЛЯТИ ОДНУ СТРАВУ І ОДИН НАПІЙ

Ви приходите в ресторан, щоб вишукано поїсти, а не перепробувати все меню. Однієї страви, як правило, цілком достатньо, щоб наїстися.

Слово експерту: принцип «одна тарілка + одна склянка» не дозволить вам перебрати калорій, навчить чути потреби організму і приймати рішення, вважають дієтологи. Визначіться, що ви хочете більше: суп або салат, м`ясо або пасту, і не ведіться на трюки на кшталт «Десерт дня».

КРОК № 2: У СУПЕРМАРКЕТІ БРАТИ КОШИК, А НЕ ВІЗОК

Інакше, зайшовши до магазину за пакетом кефіру, ви ризикуєте вийти звідти з мішками непотрібних, але зате дуже калорійний продуктів. До того ж прогулянка по торговому залу з повним кошиком - непогане тренування.

Слово експерту: фітнес-інструктор підтверджує: «Стандартна корзинка вміщує 4-5 кг. Несіть її, тримаючи спину прямо і трохи згинаючи коліна. Двадцять хвилин у гастрономі плюс десять хвилин прогулянки до будинку з такою поклажею спалюють приблизно 300 калорій. Навантаження двічі на тиждень протягом півтора місяців спалить 3600 калорій, а це близько 500 г зайвої ваги. Тобто: мінус 4 кг на рік ».

КРОК № 3: ІНОДІ ВІДМОВЛЯЙТЕСЯ ВІД М`ЯСА

По-перше, відмова від м`яса - це гарантована швидка втрата ваги. По-друге, вегетаріанці здоровші - середня тривалість життя у них становить 80 років, а ймовірність виникнення серцевих і онкологічних захворювань в кілька разів менша, ніж у «м’ясоїдів».

Слово експерту: «вегетаріанцю важко набрати необхідну кількість білка, і це призводить до зниження рівня гемоглобіну в крові», - попереджає фахівець з фітнес-харчування. Він пропонує не впадати в крайності і відмовлятися від м`яса лише на тиждень в місяць. Так ми в рік з`їмо приблизно на 60 000 кілокалорій менше. Але це за умови, що ви не будете заміняти м`ясо сиром.

КРОК № 4: ПИТИ ЗНЕЖИРЕНЕ МОЛОКО

Ваш сніданок - мюслі з молоком та кава? Продовжуйте в тому ж дусі: склянка молока - це майже 10% денної норми білка і 30% норми кальцію. Тільки слідкуйте, щоб у ньому було не більше 1% жиру.

Слово експерту: доктор натуропатії згоден: «Ця тактика дозволить в рік недобрали 2,5 кг. Ще краще замінити коров`яче молоко на козяче або соєве. Перше містить імуноглобуліни та молочний білок казеїн в особливій, легкозасвоюваній формі, а другий - ізофлавони, які борються з раковими клітинами ».

КРОК № 5: ПЕРЕКУШУВАТИ ФРУКТАМИ

У портфелі завжди знайдеться місце для шоколадного батончика, але краще б там оселилося яблуко або апельсин.

Слово експерту: в яблуці вагою 300 г калорій майже в десять разів менше, ніж у 300 г пастили. Плюс в ньому багато клітковини і пектину.

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