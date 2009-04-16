Єгипет: 64-й випадок зараження пташиним грипом

У Єгипті відзначено 64-й випадок зараження людини пташиним грипом. Як заявив офіційний представник міністерства охорони здоров`я АРЄ Абдель Рахман Шахін, наявність небезпечного захворювання підтверджено у 33-річної єгиптянки з провінції Кафр-Еш-Шейх - північний схід від Каїру.

Перші ознаки хвороби були виявлені у неї 7 квітня, після чого жінку доставили в місцеву лікарню. Зараз стан хворої оцінюється лікарями як критичний, вона підключена до апарата штучного дихання. Відомо, що єгиптянка контактувала з домашньою птицею.

Тільки в цьому місяці в Єгипті на пташиний грип вже заразилися чотири людини. 15 грудня минулого року від пташиного грипу померла 16-річна єгиптянка з провінції Асьют на південь від столиці, ставши 23-й жертвою смертельної хвороби з початку її розповсюдження в Єгипті в лютому 2006 року.

Основними жертвами пташиного грипу стали молоді жінки у віці від 16 до 30 років. У всіх випадках люди заражалися від домашньої птиці. Серед загиблих - двоє чоловіків. Діти, як правило, одужують. За весь час померла тільки одна дівчинка 10 років.

Як зазначають фахівці, високий рівень захворюваності в Єгипті - країна посідає третє місце після Індонезії і В`єтнаму з числа захворілих - пояснюється його географічним положенням. Саме через Країну пірамід пролягають основні маршрути міграції диких птахів, які нерідко виступають переносниками інфекції.

Раніше в цьому місяці експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я не виключили, що серед єгиптян можуть бути носії "пташиного грипу", які не виявляють жодних ознак хвороби. Це збільшує небезпеку того, що вірус може мутувати, перетворившись в штамм, що легко поширюється серед людей.

ami-tass.ru