Українські виробники не будуть інформувати покупців про ГМО

Багато українських виробників поки що не збираються інформувати покупців про вміст генетично модифікованої сировини у своїй продукції, хоча цього вимагає новий національний стандарт ДСТУ 4518:2008, що набуває чинності 1 травня. Про це пише тижневик «Коментарі».

Зокрема, про вміст генетично модифікованих організмів (ГМО) слід повідомляти, коли в складі продуктів їх понад 0,9%. І не має значення, входять ГМО до складу барвників, смакових добавок, консервантів чи в основний продукт.

Так, «молочники», опитані виданням, пояснюють своє небажання змінювати написи на упаковках тим, що ГМО в молокопродуктах небагато (хоча ГМО може бути в кормах для тварин).

М’ясопереробники вважають, що розробивши власні технічні умови (ТУ), компанія випускатиме продукцію не за ДСТ або ДСТУ. «Оскільки сьогодні багато виробників працюють саме за ТУ, виходить, маркувати продукцію по-новому вони не зобов’язані», - пояснює юрист одного з м’ясокомбінатів Олена СОМЧЕНКО.

До того ж, на думку експертів, навіть якщо виробник подасть інформацію про вміст ГМО, не існує гарантій її правдивості.

«У Києві всього три спеціалізовані лабораторії, які можуть здійснювати цей аналіз. Як вони зможуть упоратися з таким обсягом роботи, коли йдеться про виявлення ГМО в продукції десятків тисяч підприємств? А регіональні виробники возитимуть щоразу (з періодичністю у квартал) свою продукцію на дослідження у столицю?», - дивується завідувачка лабораторії гігієни харчування Інституту гігієни й медичної екології ім. Марзеєва АМН України Марія ГУЛИЧ.

Ще складніша ситуація з імпортом. За словами першого заступника голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни ТИМОЧКО, на сьогодні на митниці немає жодної лабораторії, яка б займалася перевіркою імпортних товарів на ГМО. На відкриття ж однієї лабораторії знадобиться щонайменше 500 тис. грн.

Поки що ж до лабораторій переважно звертаються ті українські компанії, що постачають свою продукцію на експорт до Росії й країн ЄС (туди заборонено ввозити продукти харчування без сертифіката про наявність/відсутності в них ГМО), резюмують «Коментарі».