Цього року майже 70 % спалахів харчових отруєнь в Україні сталися у дитячих колективах

Майже 70 % (66,7%) спалахів отруєнь в Україні відбувалися в організованих дитячих колективах.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі України, санітарно-епідемічна ситуація на сьогодні в країні залишається напруженою та нестабільною.

У поточному році спалахи реєструвались майже на всіх адміністративних територіях, за виключенням Луганської області. Найбільшу кількість спалахів зареєстровано у Одеській (12), Київській (7) областях.

За 8 місяців поточного року працівники Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 105 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало – 1461, з них дітей – 1089 (74,5%). За аналогічний період 2016 року було розслідувано 101 спалах, внаслідок яких постраждало 2102 особи, з них 967 дітей (46%).

З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 16 спалахів, серед населення у побуті зареєстровано 19 спалахів.

Розслідувано 66 випадків захворювання на ботулізм з 71 постраждалим, серед яких 40 пов’язано із вживанням рибних продуктів. Більше всього хворих постраждало у Запорізькій (11 хворих) та Вінницькій (9) областях.

Зареєстровано 7 летальних випадків, зокрема, по одному випадку у Вінницькій, Донецькій, Черкаській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях та у Києві. За результатами проведеного епідрозслідування встановлено, що 2 летальні випадки захворювання ймовірно пов’язані з рибними продуктами промислового виробництва, а в інших випадках рибопродукти були придбані в місцях стихійної торгівлі або виготовлені в домашніх умовах.

У ході санітарно-епідеміологічних розслідувань причин та умов, що призвели до виникнення і поширення інфекційних хвороб, встановлено, що основними причинами, які сприяли виникненню спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь (зокрема, ботулізму), були грубі порушення санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, а саме: технології приготування страв, термінів та температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції, дезінфекційного режиму, правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв, недотримання товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, порушення термінів проходження медичних оглядів працівниками та придбання продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі.

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У Держпродспоживслужбі вважають, що ускладнення епідемічної ситуації в країні безпосередньо пов’язано із визначеними законодавством особливостями здійснення державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності, котрі унеможливлюють здійснення Держпродспоживслужбою державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства, як того потребує ситуація – оперативно та в необхідному обсязі.

Якщо раніше більша частина об’єктів перевірялася щорічно, то зараз один раз на 3-5 років. Мораторій на проведення перевірок в поточному році, який введено відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», фактично взагалі не дає можливості своєчасно проводити необхідні обстеження та ускладнює організацію протиепідемічних заходів на об’єктах.