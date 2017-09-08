З початку року реабілітацію у військових медичних закладах прийшли понад тисячу учасників АТО

З початку року реабілітацію у військових медичних закладах прийшли понад 1 тис. військових, які брали участь в проведенні АТО на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

Він констатував, що для санаторно-курортного лікування та проведення медичної реабілітації військовослужбовців – учасників АТО в Міноборони функціонує чотири санаторно-курортних заклади, розташовані у Києві, Трускавці, Хмільнику та Вінниці. Загальна штатна ліжкова місткість становить 1400 ліжок.

Крім того, проводяться заходи щодо створення Центрального військового санаторію “Приморський” у місті Приморськ Запорізької області на 200 ліжок.

«У санаторно-курортних закладах Збройних Сил України проходять реабілітацію 150 учасників АТО. Всього з початку року реабілітацію у військових медичних закладах пройшли 1054 військовослужбовця», - зауважив Праута.