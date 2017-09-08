Хірурги інституту Шалімова дістали з шиї пацієнта 25-сантиметрову тріску, що "сиділа" у тілі два місяці

Хірурги Інституту Шалімова дістали з шиї пацієнта дерев'яну тріску завдовжки 25 сантиметрів, котра пробула в тілі чоловіка два місяці. Скалка засіла за міліметр від сонної артерії, тож її вилучення було по-справжньому ювелірною роботою, пише ТСН.

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Лікарі вже називають Сергія Рубцова "ходячим дивом" української медицини. На зйомках з операційної, котрі робили з навчальною метою для майбутніх хірургів, чути, як один із медиків реагує на витягнений з тіла пацієнта предмет: "Йо-пе-ре-се-те".

Операцію проводили п'ятеро фахівців і тривала вона півтори години. З шиї чоловіка, крім величезного шматка деревини, витягли ще з десяток дрібних друзок.

Лікарі зізнаються, що за свою кар'єру такого ще не бачили – тим більше, що жодна скалка не зачепила ні судин, ні трахеї, ні нервів.

"До сонної артерії вона не дістала буквально міліметр-два, якраз упоперек між хребтом і харчоводом. Складність операції в тому, що навіть діставати дуже ризиковано, бо можна травмувати ці структури. Завдяки тому, що ми знаходимося у багатопрофільному закладі, це можливо – були задіяні всі фахівці", - пояснив хірург Андрій Ратушнюк.

Сам Сергій розповідає, що тріска відлетіла од верстата на деревообробному підприємстві, де він працює. "Такий кілочок принесли, я думаю – куди воно могло там улізти? Деревину завезли додому, поклали в сервант. Дивуюся, як я ходив із тією дровинякою, як вона мені не заважала", - каже пацієнт.

Одразу після травмування у Рівному Сергієві вийняли з шиї частину кілка, але коли чоловікові стало гірше, зрозуміли, що дістали не все. Оперувати ж такий випадок не наважилися. Однак це зробили столичні медики – і вже цього тижня Сергія виписують із лікарні та відпускають додому – на Рівненщину.