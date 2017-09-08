Гройсман пообіцяв наступного року збільшити суму видатків на охорону здоров'я

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначає, що наступного року уряд планує збільшити видатки на охорону здоров'я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Наступного року ми плануємо збільшити видатки на охорону здоров'я в розмірі 10 млрд грн плюс. В тому числі, на проведення реформи, яку, я сподіваюся, ми зможемо ухвалити в залі Верховної Ради України", - зауважив прем'єр.

Він не виключив, що це дасть можливість сконцентрувати видатки, в тому числі, і на питанні оновлення чи поповнення автопарку карет "швидкої допомоги" по країні.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня міністр фінансів Олександр Данилюк вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів. «Для ефективного використання бюджетних коштів ми визначили основні пріоритети бюджету-2018: освіта, медицина, оборона і безпека, соціальна сфера, децентралізація, підтримка фермерів, ремонт і будівництво доріг», - сказав Данилюк.

Міністерство фінансів у липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

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Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.