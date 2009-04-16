Велосипед: секрети оздоровлення

Велосипед - це не тільки екологічно чистий засіб пересування, але й можливість підтримувати своє тіло у відмінній формі.

Якщо ви хочете цього літа зайнятися своїм здоров`ям і поліпшити зовнішній вигляд - обов`язково спробуйте велоспорт. Крім очевидної користі для тіла, ви отримаєте можливість поглянути на околиці, а після того, як ваше тіло стане достатньо сильним, можна відправитися і у невелику подорож на велосипеді.

Розглянемо необхідні інгредієнти успішних тренувань на велосипеді.

Різноманітність вправ

Якщо ви будете виконувати одне й те ж з дня в день, то тіло незабаром адаптується і прогрес зупиниться. Змінюючи вправи, ви дозволите тілу розвивати м`язи на різних рівнях паралельно.

Необхідно включити одну або дві поїздки в швидкому темпі. Інтенсивна робота протягом 20-25 хвилин повинна допомогти вашому тілу адаптуватися до молочної кислоти, так що згодом при прискоренні темпу роботи ви будете не так швидко втомлюватися.

Як мінімум раз на тиждень тренування повинне тривати довше, щоб допомогти вам виробити витривалість.

І, звичайно ж, варто додати одне-два тренування зі спринту. Саме вони найбільше вплинуть на вашу форму. Спринт в даному випадку означає від 30 секунд до хвилини дуже сильного навантаження. Потім варто зробити невелику перерву, яка в 2-3 рази перевищує час спринту, і знову повторити прискорення. 6-12 повторів – і завдання можна вважати виконаним.

Правильний відпочинок

Відпочинок не менш важливий для вашого прогресу, ніж навантаження. Якщо не давати тілу відновитися, то тренування лише виснажать ваші м`язи.

Додаємо силовий елемент

Добре продуманий силовий елемент у тренуваннях допоможе вам покращити свої показники і можливо навіть уникнути травм, так як м`язи і кінцівки будуть краще підготовлені до навантажень. Особливо варто звернути увагу на можливий мускульний дисбаланс.

Використовуємо схили

Ще один тип вправ, які варто включити в свою програму - вправи з використанням похилої дороги. Вони поліпшать вашу можливість використовувати кисень. Знайдіть дорогу, яка в основному йде вгору, і прокладіть свій курс по ній. Довжину поїздки варто поступово збільшувати, а коли ви вже без проблем будете долати весь шлях, можна додати до вправ і спринт.

Правильне харчування

Перед тривалими тренуваннями в середньому темпі не обов`язково налягати на багату вуглеводами їжу, так як в основному м`язи будуть використовувати в якості палива жир. Тим не менш, вуглеводи спалюються простіше жирів, і ви можете включити їх в дієту, щоб дати організму вибрати оптимальне джерело енергії.

Якщо ж ви плануєте спринт, то тут ваше тіло зможе використовувати тільки вуглеводи, а тому обов`язково включіть їх у їжу перед тренуванням.

І обов`язково зверніть увагу на воду. Навіть легке зневоднення може серйозно зменшити ефективність тренування, не кажучи вже, що фізично відчуємо його наслідки.

newsland.ru