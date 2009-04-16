Запрацював телефон довіри для наркозалежних

Люди, які позбуваються або хочуть позбутися наркотичної залежності, відтепер можуть дізнатись про замісну підтримувальну терапію по телефону довіри.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН президент фонду “Надія та довіра” Ірина СУХОПАРОВА, ця телефонна лінія призначена для пацієнтів програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

“Якщо в них будуть виникати якісь проблеми, їм буде потрібна підтримка, будуть утискатись їхні, права вони можуть зателефонувати за номером 8-800-507-72-70”, - сказала вона.

Крім того, будуть надаватись консультації людям, які хочуть дізнатись більше про цю терапію чи потребують її. Вони отримуватимуть адреси найближчих лікарень, телефони лікарів. Також за вищевказаним номером можна дізнатись про умови приєднання до програми ЗПТ.

І.СУХОПАРОВА повідомила, що ця телефонна лінія довіри працюватиме щоденно з 9.00 до 21.00, дзвінки в межах України будуть безкоштовними.

“Найціннішим, на мій погляд, є те, що працювати на телефоній лінії довіри будуть учасники київської програми замісної підтримуючої терапії та їхні батьки. Тобто відбуватиметься спілкування рівного з рівним”, - підкреслила вона.

Проект реалізує благодійна організація “Київський обласний благодійний фонд “Надія та Довіра” спільно з Українським медичним та моніторинговим центром з алкоголю та наркотиків МОЗ України.

Довідка УНІАН. Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) дає змогу залежним споживачам відмовитися від вживання опіатів, значно зменшити ризик, пов`язаний з ін`єкціями (ВІЛ, гепатити, інфекції тощо), стабілізувати здоров`я, стати соціально активними. Крім цього, вона є необхідною передумовою для проведення антиретровірусної терапії. З 2006 року препарати для замісної підтримувальної терапії, а саме метадон, віднесені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до препаратів першої життєвої необхідності.

Понад 90% замісної терапії у країнах Євросоюзу надається у формі лікування метадоном.

Одним з вагомих аргументів на користь замісної терапії є її позитивний вплив на зниження кримінальної активності споживачів наркотиків, що констатується у більшості країн, де застосовується вказаний метод.

Серед країн колишнього СРСР замісна терапія проводиться в Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Киргизстані, Азербайджані, Грузії.