У Херсоні - масове отруєння шашликами з супермаркету: у лікарні 16 постраждалих, серед них діти

У Херсоні - масове отруєння шашликами із супермаркету. У лікарні опинилися 16 осіб, серед них і діти. Усі їли шашлик у лаваші, куплений у кулінарії місцевого супермаркету. Власники магазину не пускали працівників Держпродспоживслужби для проведення перевірки. Аналізи вдалося взяти тільки після судового припису, в супроводі поліції, повідомляє ТСН.

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Постраждала Віра Панова розповідає, що не змогла пройти повз ароматного шашлику.

"Ми з дитиною купили один на двох. Пішли додому, поїли, от, і так вийшло, що це була основна наша їжа", - розповідає постраждала.

Вже в лікарні сім'я познайомилися з іншими херсонцями, які також ласували шашликом з цієї ж кулінарії. Протягом 4 днів до медиків звернулось 16 таких людей з однаковими симптомами.

Коли інформацію про масове отруєння передали в Держпродспоживслужбу, її співробітники прийшли в кулінарію з перевіркою. Однак всередину їх не пустили: ні самих, ні з патрульними. На сторожі встав чоловік власниці кулінарії.

Втретє прийшли вже з постановою суду. Власників закладу не було, працівники опір чинити не стали. Лаборанти взяли змиви з продукції і вітрин. А потім пішли в підсобні приміщення і на склад.

"Роздробка туш відбувається в складському приміщенні, де немає води, немає умов навіть, щоб помити руки", - говорить в. о. голови Херсонського міського управління Держпродспоживслужби Марина Малахова.

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За порушення норм і недопуск фахівців для обстеження, в поліції відкрили кримінальне провадження.

Однак юрист власників кулінарії заявив, що буде оскаржувати рішення суду про обшук і перевірку, а потерпілі ще повинні довести, що отруїлися саме тут.

Працівники установи відмовилися здавати аналізи, результати перевірки продукції будуть готові через кілька днів. До того часу кулінарія працюватиме у звичайному режимі.