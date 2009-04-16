Продаж без рецептів ліків з ефедрином заборонять

Міністерство внутрішніх справ України ініціюватиме у Кабінеті міністрів заборону продажу без рецептів ліків з вмістом ефедрину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії МВС у Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Усі ліки з ефедриновою складовою повинні продаватися за рецептом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, незважаючи на те, що завдяки зусиллям МВС і громадськості було заборонено вільний обіг трамадолу, з’явилися нові препарати з ефедрином, але під іншою назвою і в іншій упаковці.